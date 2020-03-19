التقاعد تؤكد .. صرف المعاشات في موعدها

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن المعاشات ستصرف في تاريخها ‏المعتاد (25 مارس)، وأنها مستمرة في تنفيذ أعمالها عن ‏بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية، تجاه فيروس كورونا ‏المستجد، للحفاظ على سلامة الجميع.‏

وأوضحت أنه تم تفعيل العمل عن بعد لموظفي وموظفات ‏المؤسسة بشكل مباشر، مع الالتزام بتقديم الخدمات بشكل كامل ‏من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.‏

وأشارت المؤسسة إلى تواجد المختصين في كافة المنصات ‏والمسارات المختلفة لإنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمشتركين ‏والمتعاقدين، من الساعة 7 صباحًا حتى 12 ليلًا على مدار ‏الأسبوع من خلال حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أو ‏بالاتصال الهاتفي من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً ليلًا من ‏الأحد للخميس ومن الواحدة ظهرًا حتى 8 مساءً يومي الجمعة ‏والسبت.‏