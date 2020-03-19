الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا “محلية المصدر”

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أعلنت الصين أنها لم تسجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا المستجد، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في يناير الماضي؛ لكنها سجلت في المقابل ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين الْتقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد.
وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد منذ أسبوعين.
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