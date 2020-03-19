شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمانة الرياض تعقم «حاويات القمامة» لمنع انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كثفت أمانة منطقة الرياض من عمليات تعقيم وتنظيف الحاويات في أرجاء مدينة الرياض، ضمن الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونشرت الأمانة على حاسبها الرسمي في “تويتر” مجموعة من الصور تُظهر أعمال تعقيم وتنظيف الحاويات في مختلف أرجاء الرياض. Advertisements

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