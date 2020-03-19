شكرا لقرائتكم خبر عن القنصليات الأمريكية توقف منح التأشيرات حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تعليقها خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن القنصليات الأمريكية ألغت «كل المواعيد المعتادة» المتعلقة بمنح هذه التأشيرات «في غالبية دول العالم». ولم توضح الخارجية الدول المعنية بهذا الإجراء داعية إلى الاطلاع على المواقع الإلكترونية لسفاراتها. وتابعت الوزارة أنها ستواصل دراسة الملفات المتعلقة «بضرورات السفر الملحة»، وكذلك الخدمات القنصلية للرعايا الأمريكيين. وفرضت الولايات المتحدة قيوداً مشددة منذ أيام على دخول البلاد لتجنب انتشار وباء كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القنصليات الأمريكية توقف منح التأشيرات حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.