«المركزي الأوروبي» يضخ 750 مليار يورو في مواجهة «كورونا» ما يرفع الدعم العالمي إلى 1.9 تريليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المركزي الأوروبي في خطوة مفاجئة توسعة برنامجه للحفز المالي إلى 750 مليار يورو (820 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي الدعم الحكومي لاقتصادات العالم إلى أكثر من 1.9 تريليون دولار.

وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في تغريدة: «الأوقات غير العادية تتطلب إجراءات وتدابير استثنائية». وأعلن البنك في بيان أمس اعتزامه تعزيز برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه قبل أيام بقيمة مبدئية 100 مليار يورو، ورفع القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 750 مليار يورو، وبذلك ترتفع القيمة المرصودة لمشتريات البنك من السندات في العام الجاري إلى 1.1 تريليون يورو.

وعزز البنك آليات طباعة النقود لديه بما يمكنه من طباعة تريليون يورو هذا العام.

وقال البنك إنه يعتزم البدء في برنامج لشراء الأوراق المالية للقطاعين العام والخاص لتقليص المخاطر الناجمة عن الانتشار السريع لفيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي، وسيستمر البرنامج حتى نهاية العام الجاري. وأكدت لاغارد أن البنك لن يألو جهداً وسيوظف جميع أدواته لصيانة النمو.

وتعاني اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي بحدة جراء تبعات انتشار الفيروس التي وصلت إلى توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية في بعض الدول التي فرضت الإغلاق الكامل لحدودها والحجر الصحي.