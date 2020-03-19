«توتوك» يطلق حل الدفع اللا تلامسي في الإمارات

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أطلق تطبيق «توتوك» (ToTok) الذي يستخدمه أكثر من 20 مليون شخص حول العالم، خدمة ToTok Pay التي تقدم جيلاً جديداً من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتيح هذه الخدمة، المقدمة بالتعاون مع مؤسسات مالية معتمدة، لمستخدمي التطبيق إرسال الأموال بسلاسة إلى عائلاتهم وأصدقائهم عبر شاشة المحادثات، بالإضافة إلى إجراء دفعات في المتجر من خلال نظام لا تلامسي باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

وقال جياكومو زياني، المؤسس الشريك في «توتوك»: «تمثل خدمة ToTok Pay خطوة هامة في مسيرة إنشاء المنظومة الرقمية التي لطالما رسمناها لمستقبل ToTok. وتوفر هذه الخدمة للمستخدمين وسيلة آمنة ومريحة وسريعة لإرسال الأموال وإجراء الدفعات عبر الهاتف المحمول إما بشكل شخصي أو عبر الإنترنت. وتأتي هذه الخطوة في ضوء تنامي أهمية التكنولوجيا في حياتنا اليومية خصوصاً مع كفاح العالم الآن ضد وباء "كورونا". لذا، نأمل عبر طرح طريقة دفع لا نقدية ولا تلامسية جديدة في دولة الإمارات، أن يؤدي توتوك دوراً وإن كان بسيطاً في المحافظة على الصحة العامة خلال هذه الفترة العصيبة».

وتعتمد ToTok Pay على تكنولوجيا متطورة لتوفير تجربة سلسة وآمنة لجميع التعاملات، إضافةً إلى استخدامها تقنية الترميز العالمية لتشفير وتخزين المعلومات المالية للمستخدمين، مع اعتماد نظام مضاد للاحتيال قائم على تقنية الذكاء الاصطناعي لكشف الأنشطة غير القانونية.

وأضاف زياني: «جميعنا احتجنا ذات يوم إلى اقتسام فاتورة المطعم مع الأصدقاء، واليوم بات هذا الأمر أسهل مع ToTok Pay التي تتيح تحويل الأموال فورياً سواء أكنتم تتقاسمون الفاتورة أم تدفعون ثمن السلع والخدمات».

وقد تم طرح خدمة ToTok Pay في الإمارات لمستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد بالفعل. ولتفعيل هذه الخدمة يتعين على العملاء تنزيل أحدث إصدار من تطبيق «توتوك».