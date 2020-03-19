أستراليا تغلق حدودها وتقر خطة إنقاذ اقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتخذت أستراليا اليوم الخميس قراراً بإغلاق الحدود أمام غير المقيمين اعتباراً من يوم غد الجمعة لمنع انتشار فيروس كورونا. وأطلقت الحكومة حزمة جديدة لدعم الاقتصاد شملت قراراً بضخ 100 مليار دولار أسترالي لحفز النمو.

كما أعلن في الإطار ذاته بنك أستراليا المركزي خفض الفائدة للمرة الثانية هذا الشهر لتصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 0.25% في محاولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. كما قرر شراء سندات الخزانة مستهدفاً خفض العائد عليها إلى 0.25%.

في السياق ذاته قررت خطوط الطيران الأسترالية «كانتاس» وقف جميع رحلاتها الدولية من أواخر مارس حتى نهاية مايو، وأعطت ثلثي موظفيها إجازة وأجلت توزيعات أرباح بقيمة 116 مليون دولار أمريكي إلى سبتمبر مع وقف رواتب كبار التنفيذيين حتى نهاية السنة المالية الحالية.