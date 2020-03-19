شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات العزل في إيطاليا «ستمدد» إلى ما بعد 3 إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، الخميس، أن إجراءات العزل المفروضة منذ أسبوع في إيطاليا، الدولة الأوروبية التي تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد، «ستمدد إلى ما بعد موعدها» المقرر في 3 نيسان/إبريل.

وقال في حديث لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»، إن «الإجراءات التي اتخذناها سواء تلك التي أدت إلى إغلاق قسم كبير من الشركات ووقف أنشطة فردية في البلاد أو المتعلقة بالمدارس سيتم تمديدها إلى ما بعد موعدها».

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