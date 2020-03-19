«المشرق» يعيّن رئيساً جديداً للعمليات

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أعلن بنك المشرق، عن تعيين مارك إدواردز رئيساً جديداً للعمليات، في خطوة من شأنها تعزيز فريق الإدارة العليا في البنك ليتولى الإشراف على العمليات الرئيسية لوظائف الأعمال، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الدولية، والمدفوعات العالمية، وعمليات الخزانة، وعمليات الامتثال، والعلاقات الحكومية والتنظيمية، والعمليات الائتمانية، والتأمين العام.

وقبل انضمامه إلى "المشرق"، شغل مارك خلال السنوات الأربع الماضية منصب مدير العمليات لدى إدارة الأعمال الدولية في بنك قطر الوطني. وقبل ذلك، أمضى 23 عاماً في العمل مع شركة اتش اس بي سي القابضة، حيث شغل مناصب قيادية مختلفة شملت إدارة فريق العمليات المصرفية الكبيرة عبر مناطق جغرافية مختلفة بينها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمريكا الشمالية، والمملكة المتحدة، والهند، وماليزيا، والصين. يحمل مارك درجة إدارة الأعمال من جامعة ستيرلنغ في المملكة المتحدة، وانضم إلى برنامج الإدارة التنفيذية من معهد إنسياد في كل من فرنسا وسنغافورة. كما أنه حاصل على شهادة معتمدة في إدارة المحافظ.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لدى بنك المشرق: «أنا سعيد بانضمام مارك إلى فريقنا القيادي مع دخولنا مرحلة جديدة من النمو. وبفضل خبراته الاستثنائية، سيتولى مارك توجيه قدرات نموذج عملياتنا وتعزيز المرونة والارتقاء بجودة الأعمال والخدمات المقدمة عبر مختلف وحدات أعمالنا. بينما نواصل الابتكار والتركيز على المجال الرقمي، فإن تحسين إجراءات الأعمال وتنفيذ أهدافنا الوظيفية بكفاءة هي أمور ستدعم جهودنا في تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، وتوفر لهم تجربة مصرفية ممتازة».

بدوره، قال مارك إدواردز: «لطالما أعجبت بنهج بنك المشرق في التعامل مع الخدمات المصرفية الحديثة وتركيزه على العملاء، وإنني أتطلع لأن أكون جزءاً من هذا العمل. يتسم المشهد المالي اليوم بالحيوية لاسيما مع بروز لاعبين غير تقليديين في هذا المجال وظهور تقنيات وعوامل أخرى تغيّر طريقة عمل البنوك. وإنني أتطلع للعمل مع أقسام البنك المختلفة للاستفادة من هذه التوجهات، ولكي نحقق التميز كنموذج يحتذى به في القطاع».