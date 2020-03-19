ناسا: أول رحلة مأهولة لـ«دراغون» مايو المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالة الفضاء وعلوم الطيران الأمريكية «ناسا» عن أن أول رحلة مأهولة لمركبة «كرو دراغون» من صنع «سبايس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية، مقررة بين «منتصف شهر أيار/مايو المقبل ونهايته».

وسيشكل ذلك أول رحلة مأهولة تطلقها الولايات المتحدة إلى محطة الفضاء الدولية منذ 2011..

وأوضح بيان صادر عن «ناسا»، أن صاروخ فالكون 9 (من صنع سبايس اكس) سيطلق كرو دراغون مع رائدي الفضاء التابعين لناسا بوب بنكين وداغ هرلي من فلوريدا، في موعد يتراوح بين منتصف أيار/مايو ونهايته.

تجدر الإشارة إلى أنه في آذار/مارس 2019، نجحت المركبة برحلة ذهاب وإياب إلى محطة الفضاء الدولية، والتحمت بها على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر عن الأرض، وأمضت ستة أيام في الفضاء قبل الهبوط مجدداً في المحيط الأطلسي.

ومنذ تقاعد المكوكات الأمريكية من الخدمة 2011، وحدهم الروس كانوا قادرين على إرسال رحلات مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

ونفذت مركبات من صنع «سبايس اكس»حوالي 15 مهمة إلى محطة الفضاء الدولية منذ 2012 لنقل المؤن والمعدات فقط. ومن أجل خفض تكلفة نقل الرواد بواسطة مركبات روسية، كلفت ناسا للمرة الأولى شركات خاصة مهمة نقل روادها. وإلى جانب «سبايس اكس» أبرمت عقداً آخر مع شركة «بوينغ» التي تطور مركبة «ستارلاينر».