شرطة ونيابة عجمان تطبقان نظام التحقيق المرئي عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طبقت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع نيابة عجمان الكلية نظام التحقيق المرئي عن بُعد مع المتهمين في البلاغات والقضايا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة الموظفين والموقوفين والمتقاضين.

وقال اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن نظام التحقيق عن بُعد تم تطبيقه فعلياً، وباشرت مراكز الشرطة إجراءاته، حيث تم ربط جميع مراكز الشرطة في القيادة، مع النيابة العامة في الإمارة بنظام مرئي لمباشرة جميع التحقيقات عن بُعد، وبذلك يمكن التحقيق مع المتهمين في جميع القضايا عن بُعد دون الحاجة إلى نقل المتهمين.

وأضاف النعيمي، أن نظام التحقيق المرئي عن بُعد جاء ضمن الإجراءات الاحترازية لشرطة عجمان، ونيابة عجمان الكلية، وبهدف الارتقاء بأنظمة التواصل التقني في مراكز الشرطة، عبر تطبيق أفضل الوسائل التقنية المتطورة، بشكل يتيح تسهيل إمكانية متابعة إجراءات البلاغات والقضايا إلكترونياً.