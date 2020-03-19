تأهل الغيداني والعامري في «شاعر المليون»

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بُثت مساء أمس الأول الحلقة الأولى من المرحلة الثالثة (مرحلة 12 شاعراً)، لبرنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع، وذلك على قناتي بينونة والإمارات. وبدأت الحلقة بأبيات في حب الإمارات والفخر بالانتماء إليها، والولاء لرايتها التي ترف شامخة.

وعُرض في مطلع الحلقة تقرير لمقتطفات من الأمسية الثانية عشرة والختامية من مرحلة ال 24 شاعراً، التي تأهل فيها بقرار لجنة التحكيم الشاعران محمد الحمادي العتيبي بنتيجة 49/ 50، وعبد العزيز العبلان الديحاني بنتيجة 47/ 50، ثم جاء الإعلان عن نتائج تصويت المشاهدين من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون الذي استمر طوال أسبوع كامل، وأسفر عن تأهل المتسابق الأخير ضمن الشعراء ال12، صالح محمد العنزي بنتيجة 71%، أما بقية الشعراء غير المتأهلين فجاءت نتائجهم كالتالي:

غازي العون السردي بنتيجة 57%، وعامر بن فواز العجمي بنتيجة 52%، ومحمد راشد العويلي بنتيجة 38%.

ومع انطلاق فعاليات الأمسية التي تعتبر عتبة التصفيات النهائية للمسابقة في موسمها التاسع، كان إعلان معايير المرحلة النهائية التي يتنافس فيها 12 شاعراً متأهلاً من المراحل السابقة، والتي تمتد لأمسيتين يتنافس في كل منها 6 شعراء، يحق للجنة خلال الأمسية الواحدة تأهيل شاعر أو اثنين، بينما يتأهل الثالث أو الثاني والثالث بمجموع علامات اللجنة وتصويت المشاهدين، وتنقسم مشاركات الشعراء إلى جزأين، يقدمون في الجزء الأول قصيدة حرة، بينما يشاركون في الجزء الثاني بمجاراة أبيات مشهورة من فن الشقر أو المربوع أو الزهيري أو الموال، عبر كتابة بيتين يتكون كل منهما من 4 أشطر بنظام تقفية تحدده لجنة التحكيم.

وشارك في الحلقة الجديدة الشعراء، أحمد بن جدعان العازمي وعبد العزيز العبلان الديحاني من الكويت، وراكان بن وليد الراشد، وعبد المجيد سعود الغيداني، ومطرب بن دحيم العتيبي من السعودية، ومبارك بالعود العامري من الإمارات. وانسجاماً مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها الإنسانية في مواجهة وباء كورونا، توجهت لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون، بالدعاء لتوحد القلوب والإنسانية وتكاتف الأمم من كل مكان لمكافحة هذا المرض، شاكرة للقيادة الإماراتية الرشيدة بذلها أقصى الجهد لطمأنة الناس، وممتنة للقائمين على حماية الإنسانية من هذا الوباء.

وجاء قرار لجنة التحكيم بتأهيل الشاعرين عبد المجيد سعود الغيداني، ومبارك بالعود العامري بنتيجة 47 من 50 لكل منهما، بينما جاءت نتائج الشعراء الأربعة الذين سينتظرون تصويت المشاهدين والمتابعين، من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال أسبوع كامل، على النحو التالي: 45/ 50 لعبد العزيز العبلان الديحاني، ومطرب بن دحيم العتيبي، و42/ 50 لأحمد بن جدعان العازمي، وراكان بن وليد الراشد.

كما تم الإعلان عن شعراء الأمسية الثالثة وهم: أحمد بن عايد البلوي وخالد القصيري الجهني، ومحمد الحمادي العتيبي، ومحمد البندر المطيري، وصالح محمد العنزي من السعودية، ومزيد بن جدعان الوسمي من الكويت.