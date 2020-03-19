شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخوله جينيس.. شاهد أكبر مسرح من المرايا فى العالم بالسعودية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن منطقة العلا فى المملكة العربية السعودية، أكبر مبنى مصنوع من المرايا فى العالم يطلق عليه "مسرح المرايا"، والذى دخل بالأمس موسعة جينيس للأرقام القياسية.





ووثقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مسرح مرايا الذى يقع بمحافظة العلا شمالى غرب المملكة، ضمن قائمتها للأرقام القياسية كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، وقد أطلق على مسرح مرايا هذا الاسم نظرًا لاكتساء واجهته بالمرايا العملاقة لتعكس سحر الطبيعة الخلابة في العلا التي تضم منطقة الحِجر أول موقع تاريخى فى المملكة يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وتمت إزاحة الستار عن الواجهة الاستثنائية الجديدة لمسرح مرايا في حفل خاص أقامته الهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة، مستضيفا المسرح الذي يتسع لنحو 500 شخص كوكبة من أشهر وأبرز الفنانين العالميين، ويتخذ تصميم مسرح مرايا الذي يقع في وادي عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية والمزود بأحدث النظم الصوتية المسرحية والأوبرالية شكلًا مكعبًا تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل ليكون امتدادًا معماريًا لطبيعة العلا الساحرة التي ألهمت المعماريين والفنانين والمبدعين على مدى قرون طويلة منذ حضارة الأنباط وحتى يومنا هذا، في حين تبلغ مساحة واجهة المسرح الخارجية 9740 مترًا مربعًا من المرايا وهو رقم تجاوز الحد الأدنى البالغ 6500 متر مربع.

وتعليقًا على هذا الإنجاز القياسي العالمي، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني: "نحرص في الهيئة الملكية لمحافظة العلا على إبراز الإرث الثقافي والتاريخي الذي تتمتع به المنطقة ونسعى إلى تحقيق رؤية العلا الرامية إلى إنشاء مركز ثقافي إقليمي وعالمي، ويعكس مسرح مرايا بشكله الإبداعي المذهل والجديد قدرة المنطقة على استضافة الفعاليات والعروض والاحتفالات والتجمعات التجارية العالمية في أحضان طبيعة العلا الخلابة وتاريخها العريق لتبرز الدور المهم الذي تتمتع به المملكة كحاضنة للتاريخ الإنساني".

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وأضاف المدني: "نحن فخورون بهذا الإنجاز الكبير ونتوجه بالشكر لجميع شركائنا من الخبراء والمهندسين والمعماريين على كل ما بذلوه من جهد لإنشاء هذا الصرح الفريد ليعكس جمال الطبيعة الخلابة للعلا".





من جانبه، أفاد المهندس المعماري فلوريان بوج، أن مسرح مرايا تم إنشائه عن طريق الاجتزاء ونحت الكتل كما هو الحال في الهندسة المعمارية للأنباط، ويجعلنا هذا الصرح الفريد نفكر في المشهد الذي لا يضاهى من الملحمة الجيولوجية والتجريد الجذري للطبيعة الساحرة في العلا والتوغلات الفريدة للإنسان في المناظر الطبيعية، حتى يعطي هذا الانعكاس التوازن الغامر والشعور العميق بارتباط التراث الإنساني بالطبيعة وتداخلهما وتناغمهما معا؛ مما يلقي عبئاً ومسؤولية لحماية تراثنا الإنساني المدمج مع الطبيعية الاستثنائية في العلا.

يشار إلى أن تطوير مسرح مرايا يأتي في إطار ميثاق العلا وهي وثيقة إطارية تتضمن 12 مبدأ توجيهيا تلتزم من خلالها الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتطوير المستقبلي طويل الأجل الذي يحمي ويحافظ على المشهد الطبيعي والثقافي المذهل في العلا مع تطويرها كوجهة عالمية للتراث والفنون والثقافة، كما تنص الرؤية الثقافية والتراثية للعلا على أن تتميز الرسالة الفنية للعلا بالوضوح وستبقى الوجهة التي يرسم ملامحها الفنانون والمكان الذي يبرز المعالم الأثرية للحضارات التاريخية، فما يبقى من الثقافات العظيمة هو فنها وعمارتها حيث شكلت الحضارات المتعاقبة المشهد بثقافتها وأفكارها وسوف تبقى العلا الوجهة الفنية التي يقوم الفنانون ببنائها ليعززوا فيها من روح الخيال والإلهام والتعبير الذي يشكل البنية التحتية للعلا ومبانيها وحياتها اليومية بما يثري تجارب الزوار.