شكرا لقرائتكم خبر عن إياتا: شركات الطيران بالشرق الأوسط تحتاج لمساعدة حكومية بسبب أزمة سيولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد الدولي للنقل الجوى (إياتا) اليوم الخميس، إن على الحكومات أن تدرس على وجه السرعة تقديم المساعدة لشركات الطيران في الشرق الأوسط لإعانتها على مواجهة أزمة سيولة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال نائب رئيس إياتا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط محمد البكري إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه خسائر متزايدة في الإيرادات بسبب توقف الناس عن السفر.

وقال نائب رئيس إياتا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط محمد علي البكري، إن السعودية ودبي والمغرب علقت قاعدة تطالب شركات الطيران باستخدام معظم خدماتها المجدولة وإلا ستفقد مدارج الهبوط في مطارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وألغت شركات الطيران في شتى أنحاء العالم مئات الرحلات الجوية بسبب تدهور الطلب على السفر الناجم عن تفشي الفيروس.