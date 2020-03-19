- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «التجارة» تضبط «معقمات» غير مطابقة للمواصفات في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبطت وزارة التجارة عبوات من معقمات الأيدي غير مطابقة للمواصفات في محافظة الأحساء، حيث تم استخدام “مصاصات” العصير كأنبوب داخلي للعلبة.
وقالت الوزارة إن الفرق الرقابية التابعة لها حجزت المنتجات المضبوطة، وأنه جرى استدعاء القائمين عليها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت فرق من عدة جهات حكومية داهمت في وقت سابق، مستودعًا تستخدمه عمالة مخالفة، كوكر لجمع معقمات منتهية الصلاحية، لإعادة بيعها بعد تزوير تواريخ إنتاجها، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المعقمات منتهية الصلاحية داخل المستودع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «التجارة» تضبط «معقمات» غير مطابقة للمواصفات في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.