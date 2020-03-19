شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موريشيوس تسجل أول 3 إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت حكومة موريشيوس، الخميس، تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا.

Advertisements وقالت في بيان لها: "يتعلق الأمر بـ3 من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرا". وأضافت: "أعمارهم 21 و25 و59 عاما، واثنان منهم يعملان في سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة". وجمهورية موريشيوس هي جزر صغيرة في وسط المحيط الهندي تبعد عن مدغشقر نحو 860 كم.

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