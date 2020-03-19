بورصة نيويورك تغلق قاعة المداولات وتبقي على التداولات الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرّرت بورصة نيويورك إغلاق قاعة المداولات اعتباراً من يوم الاثنين المُقبل، بسبب فيروس كورونا المستجدّ والإبقاء على التداولات الإلكترونية.

وأعلنت «إنتركونتيننتال إكستشينج» مالكة بورصة نيويورك أنّ التدبير الذي يدخل حيّز التنفيذ الاثنين، هو «خطوة احترازية للحفاظ على صحّة الموظفين والعاملين في القاعة». ويعارض مسؤولو البورصة الوقف التام للتداول على الرّغم من الهبوط الحادّ في الأسواق، وقد اعتبروا في بيان أن إغلاق قاعات التداول لن يعيق عمل البورصة.

وقالت رئيسة بورصة نيويورك ستيسي كاننغهام: أسواقنا قادرة تماماً على العمل بشكل إلكتروني بحت لخدمة كل المشتركين، وسنعمل بهذه الطريقة إلى حين إعادة فتح قاعات التداول أمام أعضائنا.

وتابعت: أنه في حين نتّخذ خطوة احترازية بإغلاق قاعات التداول، لا نزال على قناعة راسخة بأن الأسواق يجب أن تبقى مفتوحة ومتاحة لكل المستثمرين. وستواصل كافة أسواق بورصة نيويورك العمل وفق ساعات التداول الاعتيادية على الرغم من إغلاق قاعات التداول.

وأشارت كاننغهام في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، إلى أنّ الخطوة اتّخذت بعدما تبلّغت البورصة بإصابة أحد العاملين فيها بفيروس كورونا المستجدّ.

وكانت بورصة وول ستريت أنهت جلسة التداولات الأربعاء، على تراجع كبير بعدما عجزت خطط الإنعاش الاقتصادي التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية والبالغة قيمتها مئات مليارات الدولارات عن طمأنة المستثمرين القلقين من التداعيات الكارثية لوباء كورونا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي على تراجع بلغ 6.30% مستقراً عند 19 ألفاً و898.92 نقطة، ليحدّ بذلك من خسائره التي وصلت خلال الجلسة إلى 10.9%.

وبذلك يكون داو جونز، المؤشر الرئيسي في وول ستريت، تراجع مؤقتاً خلال الجلسة إلى المستوى الذي كان عليه يوم تسلّم الرئيس دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض من سلفه باراك أوباما في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

بدوره، أغلق مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا على خسارة بلغت 4.70%، مستقراً عند 6989.84 نقطة. أما مؤشر ستاندرد أند بورز-500 الأوسع نطاقاً فأغلق على خسارة بلغت 5,18% مستقراً عند 2398,10 نقاط.

وللمرة الرابعة منذ يوم الاثنين تم تعليق التداولات في البورصة النيويوركية لمدة 15 دقيقة بسبب تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز-500 بأكثر من 7%، وهو إجراء يتم تفعيله تلقائياً للسماح للمستثمرين بالتقاط أنفاسهم واستيعاب الموقف.