نائبان بالكونجرس الأمريكي مصابان بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نائبان أمريكيان أنّهما مصابان بفيروس كورونا المستجدّ ليصبحا بذلك أول عضوين في الكونجرس يصابان بالوباء الذي يواصل انتشاره في الولايات المتحدة.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماريو دياز بالارت، في بيان، إنّه وضع نفسه في العزل المنزلي في واشنطن الجمعة، بعد أن ظهرت عليه أعراض تشمل الحمّى والصداع السبت الماضي، فضلاً عن إبلاغه بأنّ نتيجة فحص فيروس كوفيد-19 الذي خضع له إيجابية.

وأضاف صاحب الـ 58 عاماً: أودّ أن أطمئن الجميع بأنّني أشعر بتحسّن كبير، مناشداً في الوقت نفسه "الجميع أن يأخذوا الفيروس على محمل الجدّ وأن يتّبعوا إرشادات مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لتجنّب الإصابة بالمرض والحدّ من انتشاره.

كذلك أعلن النائب الديمقراطي عن ولاية يوتاه بن ماكآدامز البالغ من العمر 45 عاماً، أنّه مصاب بالفيروس.

وكتب النائب الديمقراطي على تويتر: مساء السبت بعد عودتي من واشنطن ظهرت عليّ أعراض خفيفة تشبه أعراض الرشح، بعد التشاور مع طبيبي نهار الأحد وضعت نفسي على الفور في العزل في منزلي وقد أجريت كل اجتماعاتي عبر الهاتف.

وأضاف أنّه بعد أن ساءت حالته الصحية طلب منه طبيبه الثلاثاء، الخضوع لفحص كورونا فأتت النتيجة الأربعاء إيجابية. وبلغ عدد المصابين بالوباء في الولايات المتحدة أكثر من 7700 شخص توفي منهم 118 شخصاً، بحسب جامعة جون هوبكينز.