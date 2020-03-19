من صناعة الملابس الفاخرة إلى الأقنعة الواقية لمحاربة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت شركة «ميروليو» في منطقة بييمونتي الإيطالية لصناعة الملابس الفاخرة، إنتاج أقنعة قماشية للاستجابة للنقص الذي تعانيه البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ تعد إيطاليا الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا.

فابريتسيو ساكو مدير أحد مصانع الشركة، قال «قررنا الأسبوع الماضي التحرك عندما رأينا أن ثمة نقصاً في الأقنعة الواقية». وتوضح غرازييلا بالدينو مسؤولة المشغل في المصنع «ننجح في إنتاج حوالي 500 قناع يومياً». يتكيف عمال «ميروليو» الذين يضعون الأقنعة مع الكارثة الصحية التي تهز بلادهم، وهم عادة ما يصنعون ملابس فاخرة «لإيلينا ميرو»، العلامة التجارية المتخصصة في الأزياء الراقية للنساء ذوات الوزن الزائد.

أضاف ساكو «يمكن استخدام هذا القناع في العمل، كما أنه يوفر حماية للأشخاص الذين يتنقلون كثيراً لأنه يقيم نوعاً من الحاجز ضد القطرات الصغيرة. وليس مصنوعاً في سياق طبي لكنه حاجز ضد قطرات اللعاب من داخل القناع وخارجه».

ويروي «كان لدينا في المصنع قطن «غوتس» (معيار النسيج العضوي العالمي)، ففكرنا في إنتاج قماش مضاد للقطرات، وتقديمه إلى المنطقة (بييمونتي) التي أظهرت حماسة كبيرة على الفور. بدأنا عملية الإنتاج الجمعة، ونصنع 25 ألف متر من هذا القماش يومياً ثم يحول إلى أقنعة».

ويشرح ساكو «من الناحية العملية، فإن القطرة التي تصل للقناع لا تخترق القماش بل تنزلق، والجيد أنه يمكننا أيضاً غسله».