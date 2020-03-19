لاعبو المنتخب الألماني يتبرعون بـ2.5 مليون يورو لمكافحة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرّع لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم بمبلغ 2.5 مليون يورو ما يعادل (2,7 مليون دولار أمريكي) لمكافحة الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، بحسب ما قال مدير المنتخب أوليفر بيرهوف.

وقال بيرهوف في مؤتمر صحفي عبر الفيديو شارك فيه مدرب المنتخب يواكيم لوف: أنا على اتصال مع اللاعبين، وقررنا منح مساعدة فورية بقيمة 2.5 مليون يورو.

وقال الحارس المخضرم وقائد المنتخب مانويل نوير عبر صفحته في موقع إنستجرام: يجب أن نعتني ببعضنا البعض في أوقات كهذه، نحن في المنتخب الوطني نفكر وسنتبرع من أجل قضية جيدة، ونشر لاعبون آخرون على غرار يوشوا كيميش وليون غوريتسكا من بايرن ميونيخ، وماتياس غينتر من بوروسيا مونشنغلادباخ فيديوهات مماثلة.

ولم يحدد اللاعبون شكل التبرع، لكنهم وجّهوا متابعيهم إلى منصة «فير هيلفن» الهادفة للتنسيق بين المتطوعين في ألمانيا أثناء الأزمة.

وأضاف مدير المنتخب الألماني، حصل اتفاق سريع جداً حول رغبتنا في القيام بلفتة كفريق، موضحاً أن ايلكاي غوندوغان لاعب (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وطوني كروس لاعب (ريال مدريد الإسباني) والحارس مارك الشهير أندريه تير شتيغن لاعب (برشلونة الإسباني) خرجوا أيضاً بهذه الفكرة.

من جهته، دعا يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني الناس إلى تغيير سلوكهم بعد هذه الأزمة، وقال في فيديو من منزله: يعاني العالم احتراقاً جماعياً، يبدو أن الأرض تدافع عن نفسها ضد البشرية التي تعتقد أن بمقدورها القيام بأي شيء وتعرف كل شيء".

وتابع: القوة، الجشع والربح كانت دوماً في المقدمة (في السنوات الأخيرة)، مشيراً إلى أن هناك ما يؤثر فينا جميعنا، وندرك ما يهم حقاً في الحياة: الأصدقاء، العائلة واحترام الآخرين.

وكشف رئيس الاتحاد الألماني فريتس كيلر، أن لوف وبيرهوف عرضا تقليص حجم رواتبهما للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة.