لأول مرة.. لا حالات إصابة محلية بفيروس كورونا في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا محليّة المصدر.

وقالت السلطات الصينية الخميس، إنّها لم تسجّل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة محليّة المصدر بفيروس كورونا المستجدّ، في سابقة من نوعها مُنذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في يناير/كانون الثاني، لكنّ الدولة التي ولد فيها الفيروس سجّلت بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج. وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد، وهذه أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد منذ أسبوعين.

وبحسب اللجنة، فإنّ القسم الأكبر من الإصابات الجديدة سجّل في بكين (21 حالة) تليها مقاطعة غوانغدونغ في جنوب البلاد (9 حالات) ثم شانغهاي (حالتان) في حين سجّلت الإصابتان المتبقيتان في مقاطعتي هيلونغجيانغ (شمال شرق) وتشجيانغ (شرق).

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة.

وفي سياق متصل، لم تسجل مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، أي إصابة جديدة وذلك للمرة الأولى، بينما شددت السلطات الصينية إجراءات فحص المسافرين القادمين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.