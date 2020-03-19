المركزي يصدر إرشادات هامة للبنوك والعملاء ويدعو لاعتماد الخدمات الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



دعا المصرف المركزي عملاء البنوك في الإمارات للاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية والإلكترونية (أون-لاين)، وذلك كإجراء احترازي لحماية صحة وسلامة سكّان الدولة.

من جهة أخرى، طمأن المركزي واتحاد المصارف العملاء بأن الخدمات المصرفية في الدولة سوف تظل مستمرة على الرغم من ظروف عدم التيقن السائدة بسبب فيروس كوفيد-19.

وطرح البنك المركزي مجموعة من الإرشادات بالغــة الأهمية يلزم اتباعها من قبل عملاء البنوك وهي:

*الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية: اشترك في الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطبيق الموبايل، إذ إن هذه هي أبسط الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة أموالك في أي مكان وفي أي وقت.

*كن على معرفة بتفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك: إذا نسيت تفاصيل تسجيل الدخول يمكنك استعادتها ببضع خطوات بسيطة.

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*استخدام تقنيات الدفع بدون اتصال ودفعات الموبايل: بإمكانك، في العديد من المحال التجارية، أن تستخدم جهاز دفع بدون اتصال، مما يعني أنك لن تكون بحاجة إلى لمس جهاز الدفع الطرفي أو تبادل النقـــد. أو يمكنك أن تربط بطاقات الائتمان/الخصم الخاصة بك بهاتفك الذكي، أو جهاز يمكّن من إجــراء الدفع بالموبايل.

*تحدث إلى بنكك مباشــرة

*ابق متيقظاً: قد يحاول ممارسو الاحتيال الاستفادة من الأوضاع الحالية، لذا تأكد من بقائك منتبها لأي شيء مثير للشبهات، بما في ذلك رسائل حول فيروس كورونا يدّعي مرسلوها أنها من البنك الذي تتعامل معه. وتذكّر دائماً بأننا لا نطلب منك تزويدنا برقمك السرّي، أو كلمة المرور التي تستخدمها، أو تحريك أموال من حسابك.

تجدر الإشارة إلى أنّ المصرف المركزي يوفر عبر موقعه الإلكتروني خدمة تقديم شكاوى المستهلك ومعلومات صرف العملات، إلى جانب مركز الاتصال وأنظمة الدفع والتسوية للمؤسسات المالية والجهات التي تقدم الخدمات لعملائها. كما توفر المؤسسات المالية العديد من الخدمات المصرفية عبر القنوات الذكية وأجهزة الصراف الآلي والتي يمكن للعملاء استخدامها لإنجاز معاملاتهم المصرفية مثل تحديث البيانات الشخصية وتحويل الأموال والاستفسار عن رصيد الحساب ودفع فواتير الخدمات الخاصة وطلب دفتر شيكات وسحب وإيداع الأموال وغيرها من الخدمات.

وفي هذا السياق، قال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي: «بعــد توجيهات قيادتنا، فإن أولويتنا الأولى هي سلامتكم، وكل واحد منا مسؤول عن اتخاذ الخطوات التي من شــأنها أن تخفف تأثـــيرات وباء كوفيد-19. ونقف نحن والمؤسسات المالية معاً بقوة لضمان خدمة المجتمع من خـــلال قنوات رقمية عديدة ومراكز اتصال. وبالتالي، ستستمر العمليات المصرفية بالعمل بشكل طبيعي، بينما قامــــت بعض البنوك بتفعيل آليات العمـــل عن بعد بكفاءة عالية. سنواصــل مراقبة الأوضــــاع عن كثب وسنتخذ التدابير اللازمة حســـبما تقضي الحاجة».

من جانبه قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «لقد خلق انتشار فيروس»كوفيد -19«في شتى أنحاء العالم تحديات كبيرة وهامة للمجتمع. وعلى الرغم من أن النظام المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لا يشهد أي ضغوط كبيرة في هذه المرحلة، إلا أننا، وبغرض رفع الكفاءة لأقصى حد ممكن والحد من انتشار الفيروس، نشجّع كافــة العملاء على استخدام القنوات الرقمية لإجراء معاملاتهم البنكية. إن سلامة وصحة العملاء والموظفين هي أولويتنا القصوى، ويجب علينا أن نبقى متيقظين خلال هذه الأيام التي تسودها درجة عالية من القلق. ونؤكد أننا، كقطاع مصرفي، نقف في أرضية صلبة ستمكننا من مواجهة أي عقبات قد تبرز مستقبلاً، ومساعدة الاقتصاد الوطني في تخطي ما نواجه من مصاعب مؤقتة».