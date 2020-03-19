دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 11 سؤالاً حول 11 سؤالاً حول كورونا أمام غوغل: وهذا ما يبحث عنه العرب

لجأ الكثيرون إلى محرق البحث العملاق "غوغل"؛ من أجل العثور على إجابات حول أسئلة عديدة تدور في أذهانهم بشأن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

على الرغم من أخبار فيروس كورونا المستجد تهيمن على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن غوغل هو كان المقصد الأبرز للكثير من الناس في العالم.

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كشف حساب غوغل ترند، التابع لمحرك البحث، عبر موقع تويتر، عن قائمة الأسئلة الأكثر تكراراً خلال الأسبوع الأخير، حيث انعكست هذه الأسئلة ما يشغل بال العالم بشأن فيروس كورونا المستجد، التي جاءت على النحو التالي:كم يستمر فيروس كورونا؟ كيف يمكن تجنب الفيروس؟ من أين يأتي فيروس كورونا؟ كم عدد إصابات فيروس كورونا في فرنسا؟ من هم الذين أصيبوا بعدوى كورونا؟ كم عدد الإصابات بفيروس كورونا في نيويورك؟ ما هو فيروس كورونا؟ كيف بدأ فيروس كورونا؟ ما هي الدول المتضررة من الفيروس؟ كيف يمكن شراء قناع وجه؟ متى سينتهي الفيروس؟

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ما الذي يبحث عنه العرب عبر غوغل؟

أظهرت نتائج جوجل ترند أن المستخدمين العرب يبحثون عنه هو الفيروس وتداعياته، حيث جاءت الأمور الأكثر بحثاً، بحسب"غوغل هوت سبوت"، على مدار صباح اليوم، الأربعاء، التي ترصد عمليات البحث بصورة فورية، نقلاً عن موقع سكاي نيوز عربية: موقع منظمة الصحة العالمية. أعراض فيروس كورونا. قرار إغلاق المساجد. قرارات البنك المركزي. سعر الفائدة.

مصر وغوغل:

نظراً لقرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة الرئيسي 300 نقطة أساس؛ بهدف احتواء التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يستقطب اهتمام الكثير من المواطنين المصريين، حيث يبلغ عدد المصريين على الإنترنت 40 مليون مستخدم، بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

على الرغم من اهتمام المصريين بشكل كبير بالموضوعات الرياضية، هو الأمر المُعتاد، إلا أن الأمر كان بمثابة طغيان حينما بحثوا عن موضوع "كورونا"، حيث كانت أبرز ما يبحث عنه المصريين خلال الأسابيع الأخيرة هو أعراض فيروس كورونا.

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السعودية وغوغل:

فيما كان اهتمام المستخدمون في السعودية عن الأدوية، التي تقول التقارير إنها تعالج كورونا، كذلك أعراض الفيروس، كما بحثوا عن تعليق العمل وأنظمة التعليم عن بُعد.

كما تطرقت عمليات البحث حول المسلسلات والترفيه والفنانين بشكل كبير مثل البحث عن رامز جلال ومحمد حماقي، بعد شيوع شائعات عن إصابتهم بفيروس كورونا.

ويمكن تفسير أسباب هذا البحث إلى ملازمة الكثيرون لمنازلهم في ظل الإجراءات التي تتُخد من قبل الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محرك البحث "غوغل" لا يتيح سوى مؤشرات على استخدامه سوى في دولتين عربيتين فقط هما مصر والسعودية؛ نتيجة العديد الكبير لمستخدمي الإنترنت فيهما.المزيد:

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