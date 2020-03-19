الأردن تحت تأثير الرياح الباردة المرافقة للمنخفض الجوي.. فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة الاربعاء، بحيث تصبح دون معدلاتها الاعتيادية في مختلف المناطق بحوالي 8-10 درجات مئوية.

اقرأ أيضاً : طقس العرب: استمرار الأجواء الماطرة خلال ساعات الليل على الأردن

و يكون الطقس بارداً بشكل لافت (أبرد من المُعتاد) لمثل هذا الوقت من العام و غالباً غائم في شمال ووسط و شرق البلاد بالإضافة إلى المُرتفعات الجنوبية.

و تبقى الفرصة مُهيأة لهطول بعض زخات الأمطار في شمال المملكة، وبعض المناطق الوسطى خاصة في الفترة الصباحية.

اقرأ أيضاً : انخفاض ملموس على درجات الحرارة الاربعاء - فيديو

و تكون الرياح غربية نشطة السرعة في معظم الأوقات، تُصحب أحياناً ببعض الهبات القوية ( تقارب سرعتها 80 كم/ساعة) و تكون مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

Advertisements

التوصيات

1) الانتباه من الانخفاض الحاد على درجات الحرارة و ضرورة أخذ الاحتياطات في حالة الخروج (ملابس ثقيلة) و في داخل المنازل (وسائل التدفأة).

2) تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية خاصة في شرق المملكة.

ليلاً:يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، و شديد البرودة في المُرتفعات الجبلية.

اقرأ أيضاً : طقس العرب: بدأت الجبهة الهوائية الباردة عالية الفعالية بعبور البلاد

و تظهر كميات من السحب المُنخفضة، مع إحتمال ضعيف لهطول بعض الأمطار في أجزاء من شمال المملكة.

ويُحتمل تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية،و تستمر الرياح غربية نشطة السرعة.