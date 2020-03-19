الأردن تحت تأثير الرياح الباردة المرافقة للمنخفض الجوي.. فيديو

يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة الاربعاء، بحيث تصبح دون معدلاتها الاعتيادية في مختلف المناطق بحوالي 8-10 درجات مئوية.
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و يكون الطقس بارداً بشكل لافت (أبرد من المُعتاد) لمثل هذا الوقت من العام و غالباً غائم في شمال ووسط و شرق البلاد بالإضافة إلى المُرتفعات الجنوبية.
و تبقى الفرصة مُهيأة لهطول بعض زخات الأمطار في شمال المملكة، وبعض المناطق الوسطى خاصة في الفترة الصباحية.
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و تكون الرياح غربية نشطة السرعة في معظم الأوقات، تُصحب أحياناً ببعض الهبات القوية ( تقارب سرعتها 80 كم/ساعة) و تكون مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.
التوصيات
1) الانتباه من الانخفاض الحاد على درجات الحرارة و ضرورة أخذ الاحتياطات في حالة الخروج (ملابس ثقيلة) و في داخل المنازل (وسائل التدفأة).
2) تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية خاصة في شرق المملكة.
ليلاً:يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، و شديد البرودة في المُرتفعات الجبلية.
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و تظهر كميات من السحب المُنخفضة، مع إحتمال ضعيف لهطول بعض الأمطار في أجزاء من شمال المملكة.
ويُحتمل تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية،و تستمر الرياح غربية نشطة السرعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.