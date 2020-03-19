تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم وحتى إسبوعين قابلة للتجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت دولة الامارات "تعليق " دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى إسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكاجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وطلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية :

اذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

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اذا كان المقيم في اجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

وتهيب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بذوي وأقارب المقيم المتواجد خارج الدولة ومن لهم علاقة مباشرة معه بالتواصل على الأرقام التالية لاطلاعهم على كافة الاجراءات التي يجب اتباعها: ‏Fax number : 025543883.

0501066099 الهاتف المتحرك للمناوب.

الإيميل [email protected]

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19