الليكود يقدم مشروعي قانون "ضم غور الأردن والإعدام لفلسطينيين"

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

قدم رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست ميكي زوهار مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.

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وذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الأربعاء، أن رئيس فصيل الليكود ميكي زوهار، سيقدم مشاريع قوانين أمام الكنيست، بهدف حشر حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس، وإسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، إلى الزاوية.

وبحسب الموقع، فإن المشروع الأول يتعلق بضم الأغوار ومنطقة شمال البحر الميت وبرية الخليل لسيادة الاحتلال ، وهو الأمر الذي كان يدعمه حزب غانتس قبل الانتخابات، أما المشروع الثاني فيتعلق بإصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها ضد الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات، وهو القانون الذي كان يسعى له حزب ليبرمان سابقًا.

ويسعى زوهار، إلى ابتزاز حزبي غانتس وليبرمان، خاصةً وأنهما يعملان سويًا بالتنسيق مع القائمة العربية المشتركة للإطاحة بزعيم الليكود بنيامين نتنياهو.

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وقال الموقع، إن هذه الخطوة تأتي بالرغم من وضع أزمة كورونا، والحديث عن تقارب محدود بين الليكود وأزرق - أبيض بشأن جهود تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن عدم الثقة بين الطرفين لا زالت كبيرة، والليكود يريد إحراج حزبي غانتس وليبرمان بسبب شراكتهم مع القائمة المشتركة.

وقال زوهار بسخرية "دعونا نرى هل سيعارضون هذه القوانين لإرضاء أعضائهم الجدد من القائمة المشتركة". مشيرًا إلى أن العلاقة بين غانتس وليبرمان تقوم على مصلحة وحيدة هي إيذاء نتنياهو.

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