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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكمامات في زمن كورونا الخميس 19 مارس 2020 متابعات الخليج 365 لا يتعامل البعض في العالم مع الكمامات باعتبارها مجرد غطاء واقٍ للأنف والفم، وتفنن كثيرون في صنع كمامات مميزة بتصميمات أنيقة وغريبة في بعض الأحيان.

Advertisements واختلفت تصميمات الكمامات وتنوعت ألوانها، لكن يظل الهدف واحدا هو صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من فيروس كورونا الذي ظهر أواخر العام الماضي وأصاب عشرات الآلاف خلال أقل من 3 أشهر.

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