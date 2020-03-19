دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تسريبات تكشف مزايا هواتف آيفون القادمة: أكبر وأسرع واقتصادية

كشفت تسريبات تقنية عن عدة مفاجأت جديدة تجهزة شركة آبل الأمريكية لهواتف آيفون القادمة، والذي يبدو أنها ستكون أكبر حجماً وأكثر سرعة من سابقيها.

هواتف اقتصادية متطورة من آبل

ووفقاً لما جاء في هذه التقارير، فإن شركة آبل تحضر لنسخة اقتصادية جديدة من هاتف آيفون 8 بلاس، والتي ستكون أكبر حجماً، حيث يصل قياسها إلى 5.5 بوصة، كما أنه سيكون مدعماً بشريحة إيه 13، مثل تلك المزود بها هاتف آيفون 11، والتي ستجعل أدائه أكثر سرعة، بالإضافة إلى أنها ستزوده بمستشعر جديد من نوع إن إف سي من جهته الخلفية.

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وإلى جانب هذا، فإن الشركة الأمريكية تجهز أيضاً نسخة اقتصادية من هاتف آيفون 9، والتي سيكون قياسها 4.7 بوصة.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن تحل هذه الهواتف الجديدة محل هواتف آيفون الاقتصادية السابقة، خاصة أنه سيتم دعمها بعدد كبير من التقنيات الحديثة الموجودة في النسخ الأجدد والأغلى، مثل مستشعر التعرف على الوجه فيس آي دي.

آبل تستعد لطرح نسخ جديدة من آيباد برو

وأضافت أنه من المتوقع أن تقوم آبل بطرح 4 طرازات جديدة من حاسبات آيباد برو اللوحية، والتي ستأتي بشاشات كبيرة قياسها 11 أو 12.9 بوصة، كما أنها ستكون مدعمة بتقنيات واي فاي أحدث وأسرع.

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متى ستقوم آبل بإطلاق آي أو إس 14؟

كما لفتت التقارير إلى أن كل هذه الأجهزة القادمة ستعمل بأحدث نسخة من نظام تشغيل آي أو إس 14، والتي سيتم إطلاقها خلال الخريف المقبل.المزيد:

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