وثائق تكشف: تيك توك يعادي الفقراء والأشخاص القبيحين

دبي - بواسطة محمد فارس © تطبيق تيك توك تطبيق تيك توك

كتب- وكالات:

كشف تقرير نشره موقع The Intercept، ما يمكن وصفه بعنصرية تنتهجها الشركة المالكة لتطبيق تيك توك ضد مستخدميها.

ووفقا لوثائق سرية حصل عليها الموقع، فإن شركة تيك أعطت تعليمات لمشرفيها بمنع ظهور بعض الفيديوهات في قائمة الترشيحات، وتحديدا الفيديوهات التي ينشرها "أصحاب الوجوه القبيحة" أو مقاطع الفيديو الملتقطة في "الأحياء الفقيرة".

وأفادت تقارير صحفية، أن التطبيق كان يمنع أيضا منشورات ذوي الإعاقات وأصحاب الأشكال الجسدية الغريبة، مثل أصحاب البطون الكبيرة، أو الوجوه القبيحة، والتجاعيد الكثيرة، من الظهور في قسم المنشورات المقترحة.

وتوضح الوثائق، أن القواعد الداخلية في تيك توك منعت منشورات للأشخاص الذين يبدو على مظهرهم الفقر، أو يسكنون في بيوت متهالكة، على اعتبار أن هذه النوعية من الفيديوهات أقل جاذبية للمستخدمين الجدد.