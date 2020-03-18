فصائل فلسطينية تدعو لرفع الحصار عن المستلزمات الطبية إلى غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

دعت فصائل فلسطينية، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس "كورونا".

جاء ذلك في بيان للفصائل المنضوية تحت تجمع "القوى الوطنية والإسلامية" وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقالت الفصائل: "على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن الأدوات الطبية ومستلزماتها الوقائية والعلاجية، وتزويد القطاع الصحي بكل المستلزمات من إقامة غرف الحجر والمستشفيات الميدانية، والأجهزة الطبية والمختبرية المطلوبة".

وأضافت: "على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين ومخيماتهم وبيوتهم، باتخاذ الإجراءات الوقائية وتوفير الرعاية الصحية والبيئية لبيوت جموع اللاجئين".

وشددت على "ضرورة توفير جميع الأماكن الملائمة بما فيها الفنادق في خدمة برنامج الحجر الوقائي، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتأهيلها صحياً حسب اشتراطات ومعايير منظمة الصحة العالمية".

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ودعت الشباب الفلسطيني إلى "التطوع في فرق الإسناد والمؤازرة تحت مسؤولية وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المحلي الهادفة لنشر الوعي الصحي والبيئي، وتثقيف المواطن بشروط وإجراءات الوقاية وإسناد المجالس البلدية في تعقيم الطرق والأسواق".

ويعاني القطاع المحاصر إسرائيليا، للعام الـ13 على التوالي، من ضعف عام في مجال تقديم الخدمات الصحية ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بنسبة عجز تقدّرها وزارة الصحة بغزة، بنحو 45%.

وتقول وزارة الصحة إن قطاع غزة يخلو من الإصابات بـ"كورونا"، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 44 حالة.

ويضم "تجمع القوى" حركات "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، إضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة.

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