غزة تشتكي لـ"الصليب الأحمر" تعسف إسرائيل ضد الأسرى

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

التقت فصائل الفلسطينية، الأربعاء، مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر اجناسيو كاساريس بقطاع غزة؛ للتنديد بانتهاكات سجون إسرائيل ضد الأسرى، وأحدثها منع مواد تعقيم خاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وقالت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية (تضم جميع الفصائل الفلسطينية)، في بيان إن "اللقاء جاء تنديدا بمنع سجون (الاحتلال) 140 صنفا عن الأسرى بينها مواد تعقيم خاصة لمواجهة الفيروس".

وأوضح زكي دبابش، ممثل حركة "حماس" باللجنة، خلال اللقاء أن "حدة التعسف الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين زادت تغولا في ظل انتشار فيروس كورونا ما يهدد حياتهم، وهذا يتنافى مع الاتفاقات الدولية والإنسانية"، وفق البيان.

وأضاف أن "الأسرى يتعرضون لانتهاكات وجرائم يومية على يد مصلحة السجون في ظل الإهمال الطبي المتعمد والاعتداءات والاقتحامات التي تؤدي لاحتكاك الجنود بالأسرى مما يهدد بالإصابة بالفيروس".

بدوره، أكد كاساريس أن لجنته "مستمرة في زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وستعمل بكل الجهود من أجل التخفيف من معاناتهم".

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وقال إن اللجنة الدولية "سوف تعمل على إيجاد وسائل بديلة في ظل المنع عن الزيارة بسبب فيروس كورونا".

والثلاثاء، قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل، تنفيذ إجراءات احتجاجية ردا على منع 140 صنفا عن الأسرى بينها مواد التعقيم، وشملت رفض وجبات الطعام وإغلاق الغرف، بحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر علقت، الثلاثاء، زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل؛ للأسبوع الثاني على التوالي ضمن تدابير مواجهة كورونا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية 44، دون تسجيل حالة بغزة، فيما وصلت آخر حصيلة للمصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 433، بحسب إعلانات رسمية.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5000 فرد، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.

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