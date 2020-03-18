فصيل شيعي مسلح محذرا الرئيس العراقي: "تكليف الزرفي لن يمر"

بغداد/علي جواد/الخليج 365- قيس الخزعلي، زعيم الفصيل المنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي والمقرب من إيران، وجه رسالة على تويتر للرئيس برهم لصالح

- الأربعاء، أعلنت 5 كتل سياسية، هي ائتلاف دولة القانون (26 مقعدا في البرلمان من أصل 329)، وتحالف الفتح (48 مقعد)، وكتلة العقد الوطني (18 مقعد)، وكتلة النهج الوطني (8 مقاعد)، وتيار الحكمة الوطني (19 مقعداً) رفضها لقرار التكليف.

حمّل فصيل "عصائب أهل الحق" العراقي، الأربعاء، الرئيس العراقي برهم صالح، تبعات تكليفه عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.

وقال قيس الخزعلي، زعيم الفصيل المنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي والمقرب من إيران، في رسالة موجهة لصالح، عبر تويتر: "مرشحك جدلي جماهيريا وسياسيا، بدليل رفض ساحات الاحتجاج له، فضلا عن القوى الشيعية المعنية بهذا المنصب".

وتابع الخزعلي الذي يمتلك فصيله 15 مقعدا في البرلمان العراقي (من أصل 329 مقعد): "ناقضت نفسك لأنك ستعرض السلم الأهلي للخطر، والقوى المعترضة وجمهورها لن تسمح بتمرير مرشحك".

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت 5 كتل سياسية، هي ائتلاف دولة القانون (26 مقعدا في البرلمان من أصل 329)، وتحالف الفتح (48 مقعد)، وكتلة العقد الوطني (18 مقعد)، وكتلة النهج الوطني (8 مقاعد)، وتيار الحكمة الوطني (19 مقعداً) رفضها لقرار التكليف.

وكلّف صالح، الثلاثاء، القيادي في ائتلاف "النصر" عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي تكليف الزرفي، بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع السنة والأكراد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

وتخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.