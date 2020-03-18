الحكومة الليبية تعلن صد هجوم لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، صد هجوم عنيف لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمحور عين زارة، جنوبي طرابلس.

وفي تصريح للأناضول، قال مصطفى المجعي، متحدث المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، إن قواتهم "تمكنت من صد هجوم لمليشيات حفتر وإعادة السيطرة على كل التمركزات التي سيطرت عليها المليشيات لساعات".

وأضاف المجعي بأن "مليشيات حفتر استخدمت في هجومها قذائف هاون بشكل مكثف، تساقط بعضها على الأحياء المدنية القريبة من المحور".

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وفي سياق متصل، أفاد بيان نشرته عملية "بركان الغضب" على صفحتها الرسمية، بأن مدفعياتها الثقيلة، استهدفت مدرعة إماراتية تابعة لمليشيات حفتر، خلال محاولتها التسلل تجاه خطوط تمركز القوات الحكومية.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين الحكومة وقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.

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