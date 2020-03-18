بتروناس النفطية تجلي 80 موظفا من العراق بسبب "كورونا"‎

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت شركة بتروناس النفطية الماليزية، الأربعاء، إجلاء موظفيها من حقل الغراف النفطي جنوبي العراق؛ بسبب المخاوف من تفشي فيروس "كورونا".

وقالت الشركة، في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، واطلعت عليه "الخليج 365"، إنه "في ضوء وباء كورونا وكإجراء وقائي لضمان صحة وسلامة موظفينا، قامت بتروناس بإجلاء جميع الموظفين البالغ عددهم 80 موظفا ماليزيا لدينا من بتروناس كاريجالي عراق القابضة (PCIHBV)، من المتواجدين في منطقة حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار (جنوب)".

وأضافت الشركة: "من المؤكد أن هذا حدث مؤسف وغير متوقع ولا يخضع لسيطرة الشركة، وبناءً على ذلك أصدرت بتروناس الإشعار اللازم وفقًا لأحكام عقد الخدمة للتطوير والإنتاج بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية قبل تعليق العمليات وإجلاء موظفينا".

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وأكدت الشركة أنه "تم تعليق العمليات في منطقة حقل الغراف مؤقتا وحتى إشعار آخر".

وعام 2013، بدأت شركة "بتروناس" الماليزية عمليات الإنتاج في حقل الغراف، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في محافظة ذي قار.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بـ"كورونا"، و10 إصابات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12، والإصابات إلى 164.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.