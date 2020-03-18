كورونا.. إخضاع 787 فلسطينيا للحجر الصحي بغزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، إخضاع 787 فلسطينيا عادوا إلى القطاع، للحجر الصحي الإلزامي بسبب فيروس "كورونا".



وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، إنه "تم توزيع 787 مسافرا عائدا إلى قطاع غزة على 8 مراكز حجر صحي إلزامي في أماكن متفرقة من قطاع غزة".



وأضاف أنه "تم إجراء فحوصات لـ49 عينة مشتبه بها في فيروس كورونا، وكانت جميع نتائجها سلبية ولم يتم تسجيل أي إصابة بالمرض".



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ولفت إلى أن وزارته "أتمت تجهيز النقاط الطبية داخل مراكز الحجر الصحي لمتابعة الحالة الصحية للعائدين ووفرت لهم الطواقم والمستلزمات الطبية على مدار الساعة".



وأوضح القدرة أن "100 حالة مرضية تحتاج إلى رعاية صحية يتم استضافتها في مركز قيزان النجار (جنوب) ومسقط جباليا (شمال)، إضافة لتحويل 77 حالة مرضية وهم من كبار السن تم وضعهم في فندق الكمودور غرب مدينة غزة".



وتقول وزارة الصحة إن قطاع غزة يخلو من الإصابات بـ"كورونا"، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 44 حالة.

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