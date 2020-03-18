لمكافحة كورونا‎.. مساعدات قطرية عاجلة إلى فلسطين

الدوحة/ الخليج 365



وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، بتقديم مساعدات مالية عاجلة إلى فلسطين لمكافحة فيروس كورونا.



وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن "أمير البلاد يوجه بتقديم مساعدات مالية عاجلة لفلسطين، دعما لشعبها ومساهمة في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا".

ولم توضح الوكالة تفاصيل قيمة وموعد الدعم المالي المزمع تقديمه.



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وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية 44، فيما لم يسجل قطاع غزة أي حالة حتى الأربعاء، وفق وزراة الصحة الفلسطينية.



وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/ آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعدعودتهم إلى بلدهم.



وحتى الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 209 آلاف شخص في 170 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.