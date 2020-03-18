الربيعة نال الثقة الملكية .. فنال ثقة الشعب

في ظل مرور المملكة العربية السعودية بظروف تمسّ الجانب الصحي للمجتمع بالوباء المنتشر عالمياً ( كورونا Covied 19 ) الذي بادرت جميع الدول للبحث عن سبل للوقاية من هذا الوباء العالمي ، ففي مملكتنا الغالية ولله الحمد والمنة وبالثقة بالقيادة الرشيدة التي اولت الحقيبة الوزارية الخاصة بالصحة لمعالي الوزير توفيق بن فوزان الربيعة الذي اضافة لعمله كوزير نال الثقة الملكية باللجنة العليا التي يرأسها معالي وزير الصحة اضافة لعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمختصة لمتابعة انتشار هذا الوباء وبحث سبل مكافحته والوقاية منه ، ولله الحمد والمنة والذي نالت به رضا القيادة الرشيدة ابتداءا والمواطنين والمقيمين واسرهم انتهاءا واستحقت الثناء من الدول الاخرى اجمالا ، فعند الاطلاع والمتابعة يرى إتخاذ القرارات التي انعكست بشكل مباشر على حفظ المجتمع من هذا الوباء وذلك إيماناً وتلمساً بالمجتمع بكافة اطيافه وطبقاته لحفظه من هذا الوباء ايمانا من القيادة الرشيدة بقراراتها بما يمثله من اهمية للمجتمع باتخاذ القرارات الحاسمة التي توالت الدول تابعا بإتخاذها حماية ودفاعا من تفشي هذا الوباء – حفظنا الله من كل سقم – ، فالقرارات الجريئة المتخذة تسجل وتحسب للقيادة الرشيدة منها وابرزها تعليق عمل الموظفين ومنع التجمعات كالحدائق العامة او الأكل بالمطاعم ونحوه ، وهذا ان دلّ فهو على حرص قيادة رشيدة على المجتمع ومبادلتها الحب والوفاء مع المواطنين وفق ماسطروه من وقفات عدة اثبتوا دفاعهم عن رايك هذا البلد تحت راية وقيادة ملكينا وولي عهده الامين ، اللهم احفظ مملكتنا من كل شر واحفظها بحفظك ياحيّ يا قيوم ،،