وأكد الاتحاد في بيان بعد اجتماعه الطارئ الأربعاء: “تعليق الموسم الحالي (كأس عمان والدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى) حتى شهر سبتمبر ، وإلغاء كأس الاتحاد للموسم الحالي ودوريات المراحل السنية”.
ووضع الاتحاد العماني ذلك في إطار الحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمشجعين، علماً بأن هذه التوصية تأتي بعد قرار حكومي بوقف كل النشاطات الرياضية.
وتتبقى 3 مراحل على ختام الدوري العماني الذي أقيمت مرحلته 23 في 14 مارس بشكل طبيعي وبحضور الجماهير، قبل أن تتخذ وزارة الشؤون الرياضية العمانية قرار وقف الأنشطة في اليوم عينه.
أما مسابقة كأس عمان فبلغت مرحلة الدور نصف النهائي، وكان مقرراً إقامة مباراتي الإياب منه أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر #عمان إلغاء كافة الأنشطة الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.