عمان إلغاء كافة الأنشطة الرياضية

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إيقاف كافة نشاطاته حتى سبتمبر، وإلغاء مسابقة كأس الاتحاد ودوريات المراحلة العمرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

وأكد الاتحاد في بيان بعد اجتماعه الطارئ الأربعاء: “تعليق الموسم الحالي (كأس عمان والدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى) حتى شهر سبتمبر ، وإلغاء كأس الاتحاد للموسم الحالي ودوريات المراحل السنية”.

ووضع الاتحاد العماني ذلك في إطار الحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمشجعين، علماً بأن هذه التوصية تأتي بعد قرار حكومي بوقف كل النشاطات الرياضية.

وتتبقى 3 مراحل على ختام الدوري العماني الذي أقيمت مرحلته 23 في 14 مارس بشكل طبيعي وبحضور الجماهير، قبل أن تتخذ وزارة الشؤون الرياضية العمانية قرار وقف الأنشطة في اليوم عينه.

أما مسابقة كأس عمان فبلغت مرحلة الدور نصف النهائي، وكان مقرراً إقامة مباراتي الإياب منه أمس الثلاثاء.