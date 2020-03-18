كورونا تتسبب في وفاة 7900 شخص في #العالم

تسبب فيروس كورونا الجديد في وفاة ما لا يقل عن 7873 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك حتى الـ 9:00 من صباح اليوم الأربعاء.

وأحصيت اكثر من 194 ألف إصابة في 150 بلداًً ومنطقة منذ تفشي الوباء. لكن هذا العدد لا يعكس الواقع، لأن عدداً كبيراً من البلدان لا تفحص سوى المصابين الذين يحتاجون الى دخول المستشفيات.

ومنذ آخر إحصاء أمس الثلاثاء، سجلت 60 وفاة جديدة و4321 إصابة في العالم.

وسجلت الصين التي انتشر منها الفيروس 80894 إصابة بينها 3237 وفاة، وشفاء 69601 شخص. وأعلنت 13 إصابة جديدة، و11 وفاة إضافية، بين الثلاثاء والأربعاء.

وفي بقية أنحاء العالم، سجلت اليوم الأربعاء 4636وفاة منها 49 جديدة، و113113 إصابة، بينها 4308 إصابة جديدة.

والدول الأكثر تضرراً بعد الصين هي إيطاليا بـ 2503 وفيات و31506 إصابات، وإيران بـ 988 وفاة، و16169 إصابة، وإسبانيا بـ491 وفاة و11178 إصابة، وفرنسا بـ 175 وفاة و7730 إصابة.

ومنذ مساء الثلاثاء ، سجلت مولدافيا، وتركيا أول الوفيات فيهما. وأعلنت قرغيزستان، ومونتينيغرو، وجيبوتي، وغامبيا أول الإصابات.

وبلغت الحصيلة في آسيا 93766 إصابة و3883 وفاة، وفي أوروبا 73517 إصابة و3553 وفاة، وفي الشرق الأوسط 18033 إصابة و1004 وفيات، وفي الولايات المتحدة وكندا 6324 إصابة و104 وفيات، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 1222 إصابة و9 وفيات وأوقيانيا 576 إصابة و6 وفيات، وأفريقيا 569 إصابة 14 وفاة.