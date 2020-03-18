لبنان تسجيل 13 حالة مصابة بـ #كورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 133 حالة بعد تسجيل 13 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم أنّ الحالات التي تمَّ تشخيصها بالأمس أكدت تسجيل 13 إصابة جديدة، كاشفة عن حالة وفاة جديدة لشخص في العقد التاسع من العمر، كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.

وأكدت الوزارة متابعة تقصي الحالات المشتبه بإصابتها مع تحديد ومتابعة المخالطين، إضافة إلى متابعة القادمين من البلدان التي تشهد انتشار الفيروس، مناشدة المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى