وزارة الطاقة توجّه “أرامكو” بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3

وجّهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة. اظهر المزيد

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