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تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع لتحرك الجهات الأمنية لمنع التجمعات الغير ضرورية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأظهر المقطع تحرك دوريات الأمن في أنحاء من البر للتأكد من عدم وجود تجمعات للمواطنين ، للحفاظ على صحتهم من عدوى “كورونا”.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت من التجمعات التي قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. دوريات الأمن تمنع التجمعات في البر للحد من انتشار «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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