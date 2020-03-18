بالصور .. التجارة تضبط منشأة تخزن كميات كبيرة من الكمامات بغرض بيعها لاحقاً

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أعلنت وزارة التجارة اليوم (الأربعاء)، ضبط منشأة تخزن كميات من الكمامات، بهدف بيعها لاحقًا، مبينة أن هذه المنشأة لم تفصح عن الكميات المتوفرة لديها للهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأوضحت الوزارة إنها صادرت الكميات المضبوطة، وأوقعت العقوبات اللازمة بحق المنشأة وأحالت المخالفين للجهات المختصة.
وحذرت المستوردين الذين يمتنعون عن الإفصاح عن الكميات التي لديهم من العقوبات، ودعتهم بضخ الكميات التي لديهم بالسوق بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.
وأبانت الوزارة أنها رصدت بعض التجاوزات برفع أسعار الكمامات والمعقمات، وطبقت العقوبات بحق المخالفين، مؤكدة أنها ستوقع أشد العقوبات بحق كل من يتلاعب أو يؤثر على الأسعار مستغلاً هذا الظرف.
وكانت الوزارة دعت أمس (الثلاثاء) الجميع إلى تقديم بلاغات بحق المتاجر والصيدليات، في حال ملاحظة رفعها لأسعار الكمامات والمعقمات، مبينة أنه بالإمكان تقديم البلاغات عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو الاتصال بمركز البلاغات الموحد للمستهلك 935.
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