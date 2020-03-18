شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تبحث مع ولى العهد السعودى جهود عقد القمة الاستثنائية لمجموعة الـ20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعرضت مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جهود عقد القمة الاستثنائية لمجموعة الـ20.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت عن مجموعة من الإجراءات التي تحد من التواصل الاجتماعي في محاولة لإبطاء تطور تفشي فيروس كورونا، لكنها قالت إن الحكومة ستحاول تقليص الأثر الاقتصادي.

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وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي أن معظم المتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية ستغلق أبوابها وسيكون على المطاعم أن تعمل لعدد محدد من الساعات وتضمن وجود حد أدنى من المسافات بين الطاولات وتابعت قائلة إن زيارات المرضى بالمستشفيات ستقتصر على زيارة واحدة يوميا، مع قيود إضافية للحد من خطر انتشار العدوى.

وستغلق المؤسسات الثقافية والترفيهية أبوابها أيضا وسيتوقف السفر لقضاء العطلات، سواء داخليا أو إلى الخارج، خلال فترة إجراءات الطوارئ.

وأضافت ميركل أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتفقت على التنسيق لتقليص تأثير الفيروس.