شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجارة يكشف حقيقة صور مصنع الكمامات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، ما يتم تداوله بشأن صورة متداولة لعملية تصنيع الكمامات بواسطة عمالة وافدة دون مراعاة للمعايير الصحية.
ونشر الحسين، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، الصورة الحقيقية وعلق عليها بالقول: “هذه الصورة التقطت خارج السعودية، وتحديدًا في الهند”.
وأضاف متحدث التجارة: “يتضح من خلال الكتابة في زاوية الصورة أنها تعود لإحدى الوكالات العالمية، آمل تحري الدقة وعدم إطلاق الشائعات التي يجرمها النظام”.
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