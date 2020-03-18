شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجارة يكشف حقيقة صور مصنع الكمامات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، ما يتم تداوله بشأن صورة متداولة لعملية تصنيع الكمامات بواسطة عمالة وافدة دون مراعاة للمعايير الصحية.

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ونشر الحسين، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، الصورة الحقيقية وعلق عليها بالقول: “هذه الصورة التقطت خارج السعودية، وتحديدًا في الهند”.

وأضاف متحدث التجارة: “يتضح من خلال الكتابة في زاوية الصورة أنها تعود لإحدى الوكالات العالمية، آمل تحري الدقة وعدم إطلاق الشائعات التي يجرمها النظام”.