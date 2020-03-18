دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تعلن عن أجهزة iPad Pro الجديدة مع غطاء لوحة مفاتيح بتصميم ومميزات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل اليوم عن أجهزة iPad Pro الجديدة التي تدعم لوحة تتبع، وتنطلق مع لوحة مفاتيح بتصميم ومميزات جديدة، على أن تتوفر الأجهزة على موقع الشركة الرسمي بسعر يبدأ من 799 دولار، كما يبدأ الشحن في 25 من مارس.

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تنطلق أجهزة iPad Pro الجديدة من ابل اليوم بحجم 11 و12.9 إنش، مع تصميم يحاكي إصدارات العام الماضي تقريباً، مع إختلاف المعالج المستخدم في الإصدارات الجديدة وإعدادات الكاميرة، كما تقدم ابل أجهزة الآيباد برو هذا العام مع لوحة مفاتيح بتصميم مميز.

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ويتميز غطاء لوحة المفاتيح بالتحكم في إرتفاع جهاز iPad لدعم المستخدم بتجربة أفضل في الكتابة وأكثر راحة، كما تأتي لوحة المفاتيح أيضاً بلوحة تتبع مدمجة في الجزء السفلي من المفاتيح، حيث أكدت شركة ابل على إعادة تصميم لوحة التتبع بشكل كامل لتتوافق مع أجهزة الآيباد برو الجديدة.

ويمكن للوحة التتبع أن تدعم المستخدم في التمرير وتحريك المؤشر في واجهة المستخدم على أجهزة الآيباد برو، وقد أبرزت ابل أهمية المميزات الجديدة في لوحة المفاتيح في مقطع فيديو، حيث أطلقت ابل على لوحة المفاتيح عنوان “Magic Keyboard” لتتوافق مع العلامة التجارية للوحة مفاتيح أجهزة MacBook الجديدة.

من جانب أخر تتميز لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية وتدعم الشحن والإتصال عبر منفذ USB C، أيضاً يمكن أن تدعم تعديل وضبط زاوية الرؤية لجهاز الآيباد لدعم المستخدم بكفاءة، إلا أن ابل أكدت على أن غطاء لوحة المفاتيح سيتوفر للمستخدمين في شهر مايو، كما تتوافق لوحة المفاتيح مع إصدارات العام الماضي من أجهزة الآيباد برو، وتنطلق بسعر 299 دولار للإصدار المميز بحجم 11 إنش، أو 349 دولار للإصدار المميز بحجم 12.9 إنش.

وتضم أجهزة iPad Pro الجديدة معالج A12Z Bionic الذي يتميز بثماني من الأنوية، لدعم الإصدارات الجديدة بآداء أقوى، كما تتوفر الأجهزة الجديدة بألوان الرمادي، والفضي، مع سعة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نموذج مميز بحجم 256 جيجا بايت، وأخر بسعة 512 جيجا بايت، وصولاً إلى أعلى سعة 1 تيرابايت.

يمكن لبطارية أجهزة الآيباد برو أن تدعم المستخدم حتى عمر 10 ساعات، كما تدعم الإتصال بشبكات gigabit LTE، إلا أن الأجهزة الجديدة لا تدعم الإتصال بشبكات 5G.

كما تأتي أجهزة الآيباد برو بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بتصميم يحاكي كاميرة iPhone 11 Pro، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر LIDAR يأتي بليزر لإستشعار العمق ودعم الواقع المعزز.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز الآيباد برو بحجم 11 إنش وسعة 128 جيجا بايت بسعر 799 دولار للنموذج الذي يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi، أو حجم 12.9 إنش وسعة 128 جيجا بايت لنموذج Wi-Fi بسعر 949 دولار.

المصدر

هذا الموضوع ابل تعلن عن أجهزة iPad Pro الجديدة مع غطاء لوحة مفاتيح بتصميم ومميزات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.