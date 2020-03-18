دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تملك جهاز أندرويد؟ ترجم أي نص تريده بضغطة زر واحدة

قامت شركة غوغل الأمريكية خدمة جديدة خاصة بالترجمة على نظام تشغيل أندرويد، والتي تتيح ترجمة نصوص كاملة ومحادثات طويلة بضغطة زر واحدة.

خدمة جديدة من غوغل للترجمة على أندرويد

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن الخدمة الجديدة تتيح ترجمة المحادثات الطويلة في أي دردشة بشكل سريع للغاية، دون الحاجة إلى نسخ النص ولصقه في خدمة ترجمة غوغل.

تطبيق جديد لترجمة أي نص بعد تصويره بكاميرا الهاتف alqiyady 1 تطبيق جديد لترجمة أي نص بعد تصويره بكاميرا الهاتف

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وقالت التقارير أنه بمجرد تحميل أحدث نسخة من ترجمة غوغل، فسيكون ممكناً تحميل الإصدار على أي جهاز ذكي يعمل بنظام تشغيل أندرويد، موضحة أن هذه الخاصية تحتاج إلى الاتصال بشبكة الإنترنت حتى تتمكن من ترجمة النصوص بنجاح.

كيفية استخدام خدمة غوغل الجديدة للترجمة على أندرويد؟

ولاستخدام هذه التقنية الجديدة، فيجب على مستخدم جهاز الأندرويد نسخ النص الذي يرغب في ترجمته، حيث ستظهر له بعدها مباشرة إمكانية الترجمة النصية، فيكون عليه حينها اختيار لغة المصدر واللغة المستهدفة، ليتم ترجمة النص مباشرة.

تطبيق لترجمة الكلمات بشكل فوري في أندرويد داخل أي تطبيق alqiyady 1 تطبيق لترجمة الكلمات بشكل فوري في أندرويد داخل أي تطبيق

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وأشارت التقارير إلى أن هذه الخدمة متاحة حالياً بـ 8 لغات هي: الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الروسية، الهندية، الإسبانية، التايلاندية، البرتغالية، حيث وعدت غوغل بدعم لغات أخرى قريباً، ومن ضمنها اللغة العربية.

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كما أنه من المتوقع أن تقوم غوغل بتطبيق هذه الخاصية على النصوص المسموعة أيضاً، وترجمتها إلى صورة نصية بشكل مباشر.

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متى ستتوفر خدمة الترجمة الجديدة من غوغل؟

ومن المقرر أن تظهر هذه الخاصية الجديدة لكل مستخدمي أجهزة أندرويد بنهاية الأسبوع الجاري، بينما لم يتحدد بعد متى سيتم توفرها على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل آي أو إس، وذلك بحسب ما جاء في التقارير.المزيد:

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