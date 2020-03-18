بسبب كورونا.. الحكومة الفلسطينية تمنع الحركة بمحافظة بيت لحم

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-



أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، قرارا بمنع الحركة داخل مدن محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بدءًا من العاشرة مساءً (20:00 ت غ)، وحتى أجل غير مسمى.



وطالب اشتية خلال كلمة بثّها التلفزيون الفلسطيني الرسمي، الفلسطينيين في مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، بالمحافظة، الالتزام بالبقاء في بيوتهم، باستثناء الكوادر الطبية والمساندة.

وأشار لمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم.



وأضاف: "يجب على كل من هو قيد الحجر المنزلي عدم الخروج من بيته، لأن ذلك يعرّض أرواح الناس للخطر الكبير، ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون".

كما دعا اشتية إلى تقليل الحركة بين جميع المحافظات، والطلب من كل وزارة ودائرة رسمية تخفيض حضور موظفيها في مقراتها الرئيسية، وعدم التنقل بين المحافظات إلا للحالات التي يستثنيها الوزير.

كما أعلن منع حركة الحافلات بين المحافظات لمنع الاحتكاك والحد من التنقل.



Advertisements

وطالب اشتية العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية، بعدم الذهاب لأماكن عملهم.

وقال:"أعطينا فسحة من الوقت للعمال في إسرائيل، لترتيب أمورهم في المبيت بأماكن عملهم، ابتداءً من صباح يوم الأحد 22 مارس/ آذار الجاري، سيمنع دخول أو خروج أيٍ من العمال إلا بعد شهر من تاريخه".

وفيما يتعلق بعمل البنوك، قال اشتية إنها تعمل تحت ظروف حالة الطوارئ، مع تقليص ساعات عملها في جميع المحافظات.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية 44.



وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعدعودتهم إلى بلدهم.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 202 ألف شخص في 167 بلدا وإقليما، توفي منهم أكثر من 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.