هاتفيا.. الرئيس الإسرائيلي يدعو عباس إلى التعاون في مواجهة كورونا

زين خليل / الخليج 365

أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء الأربعاء، لنظيره الفلسطيني محمود عباس على ضرورة التعاون بين الجانبين لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بينهما وفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية عبر حسابها على تويتر.

وحسب المصدر ذاته قال ريفلين لعباس: "يواجه العالم أزمة لا تفرق بين الأشخاص والمناطق".

وتابع الرئيس الإسرائيلي: "التعاون بيننا ضروري لضمان صحة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

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وآخر حصيلة للمصابين بالفيروس في إسرائيل هي 433، بينهم 6 في حالة حرجة و10 في حالة متوسطة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في وقت سابق الأربعاء.

فيما وصل عدد المصابين في فلسطين إلى 44 حالة، جميعهم في الضفة الغربية المحتلة.

وحتى الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 208 آلاف شخص في 170 بلدا وإقليما، توفي منهم نحو 8300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.