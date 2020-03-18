موريتانيا تسجل ثاني إصابة بـ"كورونا"

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أعلنت موريتانيا، الأربعاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الموريتانية الرسمية عن وزير الصحة محمد نذير حامد قوله: "الحالة لسيدة ليست موريتانية، قدمت إلى البلاد منذ 10 أيام، وتعمل لدى أسرة أجنبية"، دون تفاصيل أكثر.



والجمعة، أعلنت موريتانيا تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في البلاد وهي لأسترالي وصل قادما من إسبانيا.

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وأعلنت الحكومة جملة من الإجراءات لمواجهة الفيروس من بينها إيقاف كافة الرحلات الجوية القادمة للبلاد، وتقليص المنافذ مع دول الجوار، وتعليق الدراسة لمدة أسبوع، وكذلك تعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

وحتى الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 207 آلاف شخص في 170 بلدا وإقليما، توفي منهم نحو 8300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.